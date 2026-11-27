12·3 비상계엄 당시 유언까지 남기고 국회로 향했던 김상욱 울산시장이 국민의힘이 다수 의석을 차지한 울산시의회와의 갈등 속에서도 시민을 위한 협력의 필요성을 강조했다. 정당 간 대립으로 결국 시민들이 피해를 봐서는 안 된다는 판단에서다.

김 시장은 지난 25일 국회 의원회관에서 열린 리얼미터 정치학교 '대한민국 리더십 정경 아카데미' 특강에서 비상계엄 당시의 경험과 울산시장 취임 이후 마주한 정치적 현실을 소개했다.

▲김상욱 울산시장이 울산시의회 제269회 제2차 정례회 본회의에서 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. ⓒ울산시의회

그는 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 선배 의원의 만류에도 국회로 향했다고 회고했다. 계엄 해제가 이뤄지지 않으면 시민들이 희생될 수 있다는 생각에 죽음까지 각오하고 가까운 지인들에게 유언을 남겼다는 것이다.

계엄 해제 이후 밤새 국회를 지킨 시민들을 보며 눈물을 흘렸다는 김 시장은 당시 경험을 통해 정치인으로서의 사명을 새롭게 깨달았다고 밝혔다. 국민의힘 소속 국회의원이었던 그는 계엄 해제 표결에 참여한 뒤 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성했고 국민의힘 탈당과 더불어민주당 입당을 거쳐 지난 6월 울산시장에 당선됐다.

그러나 취임 이후에는 국민의힘이 다수를 차지한 울산시의회와 주요 정책을 놓고 마찰을 빚었다. 김 시장의 1호 결재 사업인 '120 울산민원센터' 관련 예산은 지난 9월 상임위에서 전액 삭감됐다가 예결위에서 2200만원이 복원됐다. 시의회가 법적 근거와 운영 기준 정비를 요구하면서 진통을 겪었으나 관련 조례안은 보완을 거쳐 지난 25일 상임위를 통과했다.

김 시장은 이 같은 정치적 구도에서 자신을 '역대 가장 힘이 없는 시장'이라고 표현했다. 시의회의 조례·예산 심의에 따라 주요 정책 추진이 제약받는 현실을 설명한 것이다.

그럼에도 김 시장은 "당은 다르더라도 이분들 없이는 시민들 위해 아무것도 할 수 없다는 생각에 시의원님들을 하늘처럼 받들어 모시고 있다"며 정당을 떠난 협력의 필요성을 강조했다. 그러면서 "시의회랑 싸우기만 해 버리면 시민들만 손해를 보게 된다"고 말했다.