과거 34억원대 사업 수주로 일감 몰아주기 논란을 빚었던 업체가 울산 중구의 공공사업을 다시 따낸 가운데 선급금 일부가 업체 직원 개인계좌로 송금돼 자금 사용 경위에 의혹이 제기됐다. 계약 관련 서류에서도 오류가 확인되면서 중구의 계약·회계 관리가 도마에 올랐다.

27일 울산 중구의회에 따르면 이명녀 부의장은 전날 열린 제286회 정례회 회계과 행정사무감사에서 '플랫폼형 골목길 조형물 제작·설치 사업'의 업체 선정과 선급금 집행 과정에 대한 진상규명을 촉구했다.

▲울산 중구청 전경사진.ⓒ울산 중구

중구는 지난해 12월 경남 창원 소재 업체와 2억5685만원에 해당 사업을 계약했다. 이 업체는 2015년부터 3년간 중구에서 34억원 이상의 사업을 수주했으며 2016년에는 전체 매출의 80%를 중구 사업에서 올린 것으로 알려져 특혜 논란이 불거졌던 곳이다.

이번에는 선급금의 사용처가 문제가 됐다. 이 의원에 따르면 중구가 업체에 지급한 선급금 1억274만원 가운데 2462만원이 업체 계좌를 거쳐 물품 납품업체가 아닌 소속 직원 A씨의 개인계좌로 송금됐다. 해당 자금의 실제 사용 목적과 거래 경위는 아직 확인되지 않았다.

회계서류에서도 오류가 발견됐다. 계약서와 선금사용계획서, 전자세금계산서 등에 기재된 업체 대표자 정보가 서로 일치하지 않았고 일부 서류에는 중구청 대표자 이름까지 잘못 기재됐다는 것이다. 이 의원은 이 같은 서류가 정상적으로 처리된 경위도 따져봐야 한다고 지적했다.

업체 선정 과정 역시 검증 대상으로 떠올랐다. 해당 사업은 협동조합이 추천한 5개 업체를 대상으로 지명경쟁입찰이 진행됐으며 조형물 직접생산확인증명서가 참가 요건이었다. 이 의원은 업체의 실제 제작·납품 여부와 선급금 사용 내역을 확인해야 한다고 요구했다.

특히 업체 전·현직 대표와 대금을 송금받은 직원이 동일 사업장의 4대 보험 가입자로 확인됐다며 관계자 간 거래 구조에 대한 추가 조사를 촉구했다. 다만 개인계좌 송금이 자금 유용이나 법령 위반에 해당하는지는 아직 밝혀지지 않았다.

중구청 회계과는 관련 서류에 오류가 있었던 점을 인정했다. 구청은 업체로부터 선급금 사용과 하도급 관련 세부 자료를 제출받아 거래 경위를 확인하고 위법 사항이 드러나면 부정당업자 제재 등 행정조치에 나설 방침이다.