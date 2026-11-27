조용식 울산시교육감이 지역별 교원 수급 불균형을 해소하기 위해 시·도교육청의 기간제 교사 임용 자율권 확대를 제안했다.

27일 울산시교육청에 따르면 조 교육감은 전날 인천 송도에서 열린 제110회 대한민국교육감협의회 총회에서 지역별 교육 여건과 학교 현장의 수요에 맞춰 기간제 교사를 자체 임용하고 교육부에 사후 보고하는 방안을 제시했다.

▲26일 국회 앞에서 열린 지방교육재정 축소 반대 기자회견에서 교육재정 확보를 촉구하는 발언이 이어지고 있다. ⓒ조용식 SNS

학령인구 감소에 따른 교원 정원 감축 속에서도 고교학점제 운영과 과밀학급 문제 등 학교 현장의 다양한 교원 수요에 탄력적으로 대응하겠다는 취지다.

이날 울산교육청이 제출한 사립학교 징계제도 개선을 위한 사립학교법 개정 건의안도 전국 시·도교육감 전원 합의로 의결됐다.

건의안에는 학교법인이 징계 관련 소송과 교원소청심사의 진행 상황 및 결과를 관할 교육청에 의무적으로 통보하고 사무직원의 징계시효 관련 규정을 신설하는 내용이 담겼다.

이는 사립학교 징계제도의 법적 공백을 해소하고 교육청의 감독권과 학교 운영의 책무성을 강화하기 위한 것이다. 대한민국교육감협의회는 이번 의결에 따라 교육부에 사립학교법 개정을 공식 요청할 계획이다.