경북 경산시 시립박물관은 오는 28일 오후 2시~4시까지 박물관 중앙홀에서 올해의 마지막 ‘문화가 있는 날’ 행사를 개최한다.

경산시립박물관 ‘문화가 있는 날’은 힐링연주회와 교육·체험 프로그램으로 구성돼 있으며 올해 3월~11월까지 매월 넷째 주 토요일에 운영하는 프로그램이다.

지난 3월부터 10월까지 국악 트리오, 현악 4중주, 남성 솔리스트 앙상블 등 다양한 장르의 공연과 함께 슈링클스로 만드는 박물관 전시, 발굴토층 테라리움, 윷판 만들기, 유물 복원 체험 등 박물관 전시 및 유물과 연계한 체험 프로그램을 운영했다. 10월까지 총 8회에 걸쳐 800여 명이 참여하는 등 시민들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.

이날 열리는 올해 마지막 ‘문화가 있는 날’의 힐링연주회는 금관 6중주 연주팀 ‘웨이브라스’의 ‘K-POP & OST Concert’로 꾸며진다.

브루노 마스의 ‘Runaway Baby’, 대성의 ‘날 봐 귀순’, 신해철의 ‘그대에게’ 등 대중에게 친숙한 곡들을 선보일 예정이다.

힐링연주회는 오후 2시부터 2시 30분까지 30분간 진행되며, 경산시민뿐만 아니라 박물관을 방문하는 관람객 누구나 자유롭게 즐길 수 있다.

연주회 이후에는 다가오는 2027년의 복을 기원하는 ‘모시빗자루 만들기’ 체험이 진행된다.

경산시립박물관은 내년에도 박물관 소장 유물과 연계한 다양한 주제의 교육·체험 프로그램과 힐링연주회를 운영해 시민들에게 일상 속 문화 향유의 기회를 지속적으로 제공할 예정이다.

경산박물관 김정기 관장은 “올 한 해 ‘문화가 있는 날’에 보내주신 관람객 여러분의 관심과 성원에 감사드린다”며 “올해 마지막 행사에서 가족, 친구와 함께 박물관을 방문해 신나는 음악과 다채로운 체험으로 특별한 주말을 보내시길 바라며, 내년에도 더욱 다채로운 프로그램으로 시민들을 찾아뵙겠다”고 전했다.