▲대구공공시설관리공단이 2026년 적극행정 우수사례 경진대회에서 처음으로 대상을 수상했다ⓒ대구시 제공

대구공공시설관리공단이 행정안전부 주관 ‘2026년 적극행정 우수사례 경진대회’에서 처음으로 대통령상을 수상했다.

시설관리공단은 이번 경진대회에서 ‘초경량 스마트 점검구 결합형 맨홀 개발’ 사례로 공공기관 분야 1개 기관에만 수여되는 대통령상의 영예를 안았다.

이 경진대회는 전국 공공기관 등을 대상으로 국민이 일상에서 체감할 수 있는 적극행정 우수사례를 발굴·확산하기 위해 추진됐다.

공단은 지역기업과의 협력을 통해 기존 맨홀의 안전사고 위험과 현장 작업자의 고충을 실질적으로 해결한 점에서 높은 평가를 받았다.

기존 맨홀은 무거운 중량과 덮개 고착 현상으로 인해 개폐 시 손가락 끼임 등 작업자 부상과 시민 안전사고 우려가 컸다.

공단은 이를 개선하기 위해 맨홀 중앙에 분리 가능한 소형 점검구를 결합한 신제품 개발에 착수했으며 지역 맨홀 제조기업과 협력체계를 구축해 초기 개발 위험과 비용 부담을 줄이고 제품화에 성공했다.

개발된 맨홀은 기존처럼 덮개 전체를 여는 대신 중앙의 소형 점검구만 개방하는 방식을 적용했다. 이에 따라 ▲점검 시 개방 중량 91.7% 감소(60kg→5kg) ▲작업 시간 93.3% 단축(평균 10분→40초 이내) ▲맨홀 개방 면적 85.2% 축소 등의 성과를 거뒀다.

특히 작업자와 보행자의 추락 위험을 낮추고, 기존 2인 1조 작업을 1인 작업으로 전환해 업무 효율성을 높였다.

개발 제품은 외부 공인기관의 정하중시험을 거쳐 450톤 하중 기준을 통과해 안전성과 내구성을 입증했으며, 지역 내 차집관로 일대 123개소에 설치됐다.

공단과 협력기업은 공동 특허 출원 및 성과공유제 확인서 취득 등 지식재산권을 확보했으며 공단은 이번 수상을 계기로 개발 기술의 활용을 확대하고 지역기업과의 협력을 이어갈 계획이다.

문기봉 대구공공시설관리공단 이사장은 “이번 수상은 현장의 작은 불편과 위험 요소를 지나치지 않고 적극적인 개선 의지로 해결해 낸 값진 결과”라며 “앞으로도 현장 중심의 적극행정을 통해 시민 안전을 지키고, 경진대회 시상금을 소상공인 지원 등 지역경제 활성화에 활용해 성과가 지역사회로 환원되는 상생의 선순환을 만들겠다”고 밝혔다.