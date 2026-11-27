▲문경새재관리사무소 플레이파크 준공식 초대장ⓒ문경시 제공

경북 문경에서도 사계절 날씨에 구애받지 않고 어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 최초의 상설 놀이공간이 문을 연다.

문경시는 오는 30일 플레이파크 문경새재 광장(구 자연생태미로공원)에서 어린이와 가족을 위한 복합 놀이공간인 ‘플레이파크 문경새재’ 준공식을 개최한다.

약 1만 평 규모의 부지에는 자연 속에서 다채로운 놀이와 체험을 즐길 수 있는 시설이 대거 들어섰다.

야외에는 밧줄놀이체험장과 물놀이장 ‘새재3관문 워터로드’, 야외놀이터 ‘새재 깊은 숲’이 마련됐으며, 실내에는 ‘도란도란 상상놀이터’(우야우야숲, 하늘고개 보물산, 몽글몽글 정원) 등 다양한 테마별 놀이시설을 갖췄다.

문경시는 이번 ‘플레이파크 문경새재’ 개장을 계기로 문경새재도립공원 및 주변 관광자원을 연계한 가족 중심의 관광콘텐츠를 강화해 지역 관광 활성화에 박차를 가할 계획이다.

문상운 문경새재관리사무소장은 “플레이파크 문경새재가 어린이들에게 꿈과 즐거움을 선사하고 가족 모두에게는 자연 속에서 행복한 추억을 만드는 휴식처가 되길 바란다”며 “앞으로 문경새재와 연계한 전국적인 가족 관광명소로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 전했다.