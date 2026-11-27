▲주거부터 창업까지 1년간 무상 지원! 한국장학재단, 2027년 창업기숙사 입주생 모집ⓒ한국장학재단 제공

한국장학재단은 27일 오전 9시부터 오는 12월 22일 오후 6시까지 2027년 창업기숙사 입주생 신청을 받는다고 밝혔다.

특히 이번에는 전년과 달리 원격대학과 기술대학까지 지원 대상을 확대해 수혜의 폭을 넓혔다.

창업기숙사는 창업에 관심이 있거나 이미 창업을 한 대학(원)생 청년 창업가에게 주거와 창업 활동 공간, 창업 성장을 지원하는 프로그램을 1년간 무상으로 지원한다.

창업기숙사는 전국 5개 권역(서울, 부산, 대구, 광주, 대전)에서 195명 규모로 입주생을 선발한다.

대한민국 국적을 가지고 국내 소재 대학(원)에 입학 예정이거나 재적 중인 만 39세 이하 청년이라면 누구나 지원할 수 있다.

2027년 입주생 모집부터 만 39세 이하의 연령 기준이 적용되므로, 신청 전 자격 요건을 확인해야 한다.

입주 신청자는 ’27년 1월 서면심사와 대면심사를 거쳐 ’27년 2월 합격자 발표 이후부터 입주가 가능하다.

창업기숙사 입주를 희망하는 청년 창업가는 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr) 또는 모바일 앱에서 신청할 수 있다.

신청자는 입주신청서와 사업계획서를 작성해 신청 기한 내에 제출해야 한다.

박창달 한국장학재단 이사장은 “창업에 관심이 있는 청년 창업가라면 주저하지 말고 창업기숙사의 문을 두드려달라”며, “재단은 청년 창업가들의 동반자로서 현장 중심의 밀착 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.