ⓒ순창군

전북 순창에서 지역 특산물인 밤을 활용한 겨울축제가 열린다.

순창발효관광재단은 오는 12월 5일 오전 10시부터 오후 5시까지 순창군 동계면 용궐산 주차장 일원에서 '2026 순창 동계 밤 올림픽'을 개최한다고 27일 밝혔다.

대표 프로그램인 '밤 올림픽 5종 경기'는 밤 농구·골프·볼링·축구다트·투호로 구성되며 종목별 1~3위에게는 메달과 상품을 제공한다.

황금알밤 찾기, 쌍밤 찾기, 대형 젠가 등 참여형 이벤트와 함께 밤 티라미수·몽블랑·빼빼로 만들기, 알밤 키캡 만들기, 군밤 굽기 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

이 밖에도 전통놀이, 지역 농특산물 판매장, 밤을 활용한 음료를 판매하는 동계 밤 카페가 운영되며 퓨전국악·트로트·마술 공연도 펼쳐진다.

입장은 무료이며 사전예약과 현장접수 방법 및 참가비는 재단 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

선윤숙 재단 대표는 "동계 밤을 맛보는 데서 나아가 직접 만들고 함께 도전하며 즐길 수 있는 축제로 준비하고 있다"고 말했다.