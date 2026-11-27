강원특별자치도가 총사업비 1조 원 규모의 의료 피지컬 인공지능(AI) 산업화 거점 조성과 내년도 국비 확보를 앞세워 강원형 AI 대전환 생태계 구축에 속도를 내기로 했다.

강원특별자치도는 26일부터 27일까지 이틀간 원주시 인터불고호텔에서 '대한민국 AI의 심장이 뛰는 강원 - AI DC부터 바이오·의료 AX까지를 주제'로 2026 강원 AX 페스타를 열었다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 현재 총사업비 약 1조 원 규모의 의료 피지컬 AI 전주기 산업화 거점 조성 사업(2028~2032년)을 예비타당성조사 대상 사업으로 추진하고 있다.

이 사업을 통해 의료 피지컬 AI 기술 개발부터 실증, 사업화까지 이어지는 전주기 산업 기반을 마련하기로 했다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

국비 확보와 핵심 기반 시설 확충 작업도 발 빠르게 이어지고 있다.

강원특별자치도는 지난 19일 열린 민선 9기 첫 강원특별자치도-도 국회의원협의회 간담회에서 AX 대전환 프로젝트 등 2027년도 국비 확보 현안을 집중 논의했다.

이어 지난 25일에는 전력계통 간담회를 열고 AI 데이터센터 구축에 필수적인 전력 공급 여건을 개선하기 위해 한국전력·시군 등 관계기관과 송전망·변전소 확충 방안을 협의했다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 "이번 페스타는 단순히 AI 기술과 성과를 소개하는 자리가 아니라 정부와 지자체, 기업, 대학, 연구기관이 함께 강원형 AI 생태계의 미래를 설계하는 출발점"이라며 "AI 데이터센터부터 바이오·의료 AX까지 강원의 강점을 살린 산업 생태계를 구축해 대한민국 AI 산업의 성장 중심으로 도약하도록 핵심 인프라 확충과 제도적 지원을 적극 추진하겠다"고 말했다.

이번 행사는 강원특별자치도가 주최하고 강원테크노파크·강원정보문화산업진흥원·원주미래산업진흥원·강릉과학산업진흥원·원주의료기기산업진흥원이 공동 주관하고 강원대학교·연세대학교 미래캠퍼스·한라대학교가 후원했다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

첫날 개막식에서는 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장이 'AX의 시대, 강원의 미래를 묻다'를 주제로 기조강연에 나섰다.

이어 피지컬 AI 기반 의료산업 혁신, 강원형 AI-DC 등 핵심 분야별 전문가 강연과 AI 풀스택 강원을 주제로 한 생태계 토론회가 진행됐다.

토론회에서는 AI 데이터센터 등 핵심 인프라 확충과 의료·바이오 산업의 AI 융합을 통해 강원특별자치도만의 차별화된 성장동력을 확보하는 방안을 집중 논의했다.

의료 현장과 재난 대응, 농촌 생활 등 도민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 활용 방안과 대학·기업·연구기관을 연계한 일자리 창출 전략도 함께 모색했다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

둘째 날인 27일에는 도내 소프트웨어 진흥기관의 2026년 주요 성과와 2027년 추진계획을 공유하고 강원 AI·디지털산업 중장기 진흥전략과 구체적인 실행계획을 발표하기로 했다.

도내 정보통신기술 우수기업의 AI 도입과 사업화 사례도 소개해 지역 산업 현장의 AX 전환 성과를 확산하기로 했다.

▲2026 강원 AX 페스타. ⓒ강원특별자치도

행사장에는 AI 기반 의료 안내, 디지털트윈 의료기기, 건강관리 솔루션, AI 영상분석, 드론 확장현실, 자율주행 로봇 등 도내 기업과 대학이 개발한 다양한 AI·디지털 기술과 제품을 전시했다.

AI 캐리커처, AI 조향사, 휴머노이드 로봇 등 관람객이 직접 참여하고 체험하는 프로그램도 운영했다.