곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10)이 강원지역에서 유일하게 2026 전국 지방의회 친환경 최우수의원으로 선정됐다.

사단법인 한국환경정보연구센터(회장 이재성)는 2009년부터 전국 지방의원의 친환경 의정활동을 평가해 우수의원을 선발하고 있다.

▲곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10). ⓒ강원특별자치도의회

올해는 광역의원 9명과 기초의원 17명 등 모두 26명을 뽑았다.

한국환경정보연구센터는 의정활동의 성실성과 정책대안의 심층성, 지속가능성, 지역 균형발전 기여도, 정책의 실현성과 환경개선 성과 등을 종합적으로 검토해 수상자를 가렸다.

강원특별자치도 내에서는 곽문근 의원이 유일하게 수상자 명단에 올랐다.

곽 의원은 2022년과 2023년에 이어 올해까지 통산 세 번째 수상의 영예를 안았다.

곽 의원은 원주시의회 의원 시절부터 온실가스감축인지 예산제 운영 조례와 폭염 피해 예방 조례 등을 대표발의해 기후위기 대응을 제도로 뒷받침했다.

또 원주취수장 문제를 국가 물관리 과제로 제기해 기후에너지환경부 장관에게 건의하는 등 지역 환경 현안을 중앙정부 차원으로 끌어올렸다.

곽문근 의원은 "폭염, 집중호우, 대형 산불 등 기후위기는 이미 도민의 일상과 지역경제를 위협하는 현실이 됐다"며 "강원특별자치도는 대한민국의 산림과 수자원을 품은 생태의 보고인 만큼 탄소중립과 환경 보전에서 큰 책임과 역할을 맡아야 한다"고 말했다.

이어 "미래세대에게 깨끗하고 건강한 강원특별자치도를 물려줄 수 있도록 현장 중심의 친환경 의정활동을 이어가겠다"고 덧붙였다.