고유가 지원금 99.10% 지역 내 소비·야시장 방문객 7만 8,900명·매출 11억 3,972만 원. 춘천시가 올 한해 거둔 경제적 성과다.

이를 바탕으로 춘천시는 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣었다. 춘천시는 민생 지원금·지역화폐 발행 확대·상권별 특화 야시장 운영을 유기적으로 연결해 시민 소비가 지역 소상공인 매출로 직결되는 선순환 구조를 구축했다.

▲골목형 상점가 지정식. ⓒ춘천시

◇ 고유가 지원금 406억 원 동네 상권 유입

민생 지원 정책은 가시적인 지역 소비 지표로 나타났다.

춘천시는 고유가 피해지원금을 시민 21만 5,000여 명에게 모두 410억 원 지급했으며 이 가운데 약 406억 원이 지역 내에서 쓰여 지급액 대비 사용률 99.10%를 기록했다.

거동이 불편한 시민 등을 위한 찾아가는 신청 서비스로 1,086명의 신청도 도왔다.

춘천사랑상품권은 연간 발행 규모를 기존 1,000억 원에서 1,100억 원으로 늘렸다.

소비 성수기인 추석 명절과 11월·12월 발행량을 대폭 확대해 연말 소비 수요가 지역 상권으로 유입되도록 했다.

10월 29일부터 11월 15일까지 모바일 결제금액의 5%를 돌려주는 캐시백 사업도 마련해 오는 12월 상품권 적립금으로 지급하기로 했다.

공공형 배달앱 땡겨요에는 배달비 최대 3,000원 할인쿠폰 지원과 전용 모바일 상품권 15% 할인 판매를 더해 소비자 부담을 낮추고 소상공인의 온라인 판로를 뒷받침했다.

◇ 야시장 3곳에 7만 8,900명 발길

특화 야시장 운영도 지역 야간경제 매출을 끌어올렸다.

올해 춘천시 내 세 곳의 야시장에는 모두 7만 8,900명이 찾아 매출 11억 3,972만 원을 올렸다.

춘천풍물시장 춘풍야장은 먹거리·공연·체험을 결합한 야간 프로그램으로 운영됐으며 가을에는 먹거리 선택 폭을 넓히고 거리공연과 시민 참여 프로그램을 보강했다.

후평어울야시장은 아파트 단지가 밀집한 생활권 특성을 살려 가족·친구가 가까이서 즐기는 일상형 야시장으로 자리 잡았다.

토요번개야시장은 소양강처녀상·소양아트서클 등 주변 관광자원과 먹거리·공연을 연결해 인근 시장까지 발길을 이끌었다.

춘천시는 근화·소양권역 주말마켓과 풍물시장 어린이 장보기 체험도 함께 마련해 관광시설 방문과 가족 나들이가 골목상점 소비로 이어지도록 했다.

◇ 골목형 상점가 9곳 확대·상권 육성 89억 투입

춘천시는 민생경제정책협의회를 중심으로 물가와 지역경제 동향을 살폈다.

중동발 자원안보위기 기간이던 지난 3월 제26차 협의회 이후 기존 물가상황실을 민생경제상황실로 확대하고 상황실장을 부시장으로 격상해 부서 간 대응력을 높였다.

이어 11월 5일 열린 제28차 협의회에서는 여러 부서가 추진하는 민생 제도개선 14건과 상권 활성화 사업을 종합 점검했다.

골목형상점가 지정 기준은 2,000㎡ 이내 점포 25개 이상에서 15개 이상으로 완화했다.

지난 6월 강촌, 11월 우두동을 추가 지정해 골목형상점가를 모두 9곳으로 확대하면서 소규모 상권도 온누리상품권 가맹 등록과 상권 활성화 공모사업에 참여할 기반을 넓혔다.

중장기 상권 육성사업도 본격화하기로 했다.

공모에 선정된 근화·소양 상권 활성화 사업은 총사업비 85억 원 규모로 2027년부터 2031년까지 문화·관광자원을 연계한 체류·소비형 상권을 조성하기로 했다.

조운동에는 2027년까지 총사업비 4억 6,000만 원을 투입해 상권 특화 이미지 개발과 청년 창업가 육성, 디지털 환경 조성을 지원하기로 했다.

상인 영업 여건과 안전 기반도 강화했다.

소상공인 경영환경개선 사업은 점포당 최대 300만 원 범위에서 간판·내부 시설 개선과 스마트기기 도입 등을 지원하도록 마련했다.

전통시장에서는 춘천소방서·상인단체와 협력해 시장 8곳에 자동소화패치를 순차 보급하고 건물형 시장과 지하상가에는 방연마스크 착용 교육을 실시했다.

이러한 주차환경 개선과 노후 시설 현대화 성과를 인정받아 춘천시는 지난 10월 전통시장·상점가 활성화 공로로 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다.

박민규 춘천시 경제정책과장 직무대리는 "야시장과 상권별 콘텐츠에 소비 혜택을 연계해 시민과 관광객의 방문이 지역 상점의 매출로 이어지도록 하겠다"며 "민생경제정책협의회를 통해 현장 목소리를 정책에 반영하고 상권 육성과 영업환경 개선을 함께 추진해 소상공인의 경영 회복을 뒷받침하겠다"고 말했다.