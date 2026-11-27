태백시가 개장 30주년을 맞는 2027년 6월까지 총 84억 원을 투입해 해발 920m 용연동굴에 총길이 367m의 대형 롤러 미끄럼틀을 설치하고 체류형 관광명소로 조성하기로 했다.

태백시는 그동안 시설 유지·보수에 집중했던 국내 최고지대 천연 석회동굴에 이색 체험시설과 휴식공간을 더해 관광 환경을 개선하기로 했다.

▲태백 용연동굴, 체류형 관광명소로 조성. ⓒ태백시

태백시는 지난해 국토교통부와 강원특별자치도 공모사업에 각각 선정됐다.

이에 따라 2027년도 본예산안에 국비 10억 원과 도비 12억 원을 포함한 총 33억 5,000만 원 규모의 사업비를 편성했다.

태백시는 먼저 총사업비 53억 8,700만 원을 들여 용연동굴 관광명소화 조성사업을 진행한다.

핵심 시설은 용의 모습을 형상화한 대형 롤러 미끄럼틀로 98m와 269m의 두 구간으로 나뉜다.

미끄럼틀 구간 사이에는 보행데크와 목교를 놓는다.

매봉산 풍력발전단지를 조망하는 전망·공연데크도 함께 만든다.

전문 조명과 연계한 미디어파사드 역시 새롭게 선보인다.

이와 함께 총사업비 30억 원 규모의 지역수요맞춤지원사업인 어쩌면 태백의 모든 이야기, 용연동굴 사업도 병행한다.

기존 야생화 정원 일대 6,500㎡ 부지를 정비해 온실형 카페를 짓는다.

매표소에서 동굴 입구와 은하수정원, 계곡으로 이어지는 1,450m 산책길과 노후 매표소·주차장도 정비한다.

태백시는 관광명소화 조성사업을 올해 12월 이후 착공한다.

지역수요맞춤지원사업은 내년 3월 공사를 시작해 두 사업 모두 2027년 6월 준공하기로 했다.

태백시 관계자는 "개장 30주년을 맞는 용연동굴이 자연적 가치를 간직하면서도 즐거움과 휴식이 함께하는 공간으로 거듭나게 하겠다"며 "시민에게는 일상 속 쉼터를, 관광객에게는 다시 찾고 싶은 명소를 제공하겠다"고 말했다.