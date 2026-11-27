원주시 행구동에서 신나라농원을 운영하는 청년농업인 신녕기 씨가 농림축산식품부 주최 2026년 대한민국 대표과일 선발대회에서 복숭아 '장호원황도'를 출품해 특별상을 받았다.

대한민국 대표과일 선발대회는 국산 과일의 품질 경쟁력을 높이고 우수 생산 농가를 발굴하기 위해 매년 열리는 전국 단위 대회다.

▲청년농업인 신녕기 씨. ⓒ원주시

과일의 외관, 당도, 과수원 관리 상태 등을 종합 심사해 수상자를 가린다.

행구동에서 3대째 신나라농원을 운영 중인 신 씨는 앞서 열린 제25회 치악산복숭아 품평회에서 대상을 받으며 뛰어난 재배 기술과 품질 우수성을 입증했다.

현재 4-H연합회 부회장, 원주시청년후계농업경영인연합회, 고둔치작목반 회원으로 활동하며 지역 농업 발전에도 힘쓰고 있다.

원주시는 대를 이어 축적한 재배 노하우와 청년농업인의 꾸준한 노력이 맺은 이번 결실이 원주 복숭아의 우수성을 전국에 알리고 지역 청년농업인들에게도 귀감이 될 것으로 보고 있다.

방길남 원주시 로컬푸드과장은 "가업을 이어 고품질 복숭아 생산에 매진해 온 청년농업인의 값진 성과"라며 "지역 과수농가의 품질 경쟁력을 높이고 청년농업인이 안정적으로 정착·성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.