횡성군이 농림축산식품부 주관 2026년 친환경농자재 지원사업 우수기관 평가에서 기초자치단체 부문 전국 1위인 대상을 받았다.

농림축산식품부는 2017년부터 토양환경 개선과 친환경농업 확대를 위해 전국 지방자치단체와 농협을 대상으로 유기질비료 지원, 토양개량제 지원, 친환경 퇴비 현대화 지원사업 등의 추진 실적을 평가해 왔다.

▲2026년 친환경농자재 지원사업 우수기관 평가 시상식. ⓒ횡성군

평가는 광역자치단체·기초자치단체·농협 부문으로 나눠 진행하며 시상식은 26일 충북 충주 수안보상록호텔에서 열린 2026년 친환경농자재 지원사업 연찬회에서 진행됐다.

주요 평가 항목은 토양개량제 공동살포 실적, 비료 품질관리, 토양검정 실적, 예산 집행실적 등 정량평가와 담당자 역량, 사업 홍보, 비료 품질검사, 자체 시책 추진실적 등 정성평가로 구성된다.

횡성군은 올해 평가의 모든 항목에서 고른 점수를 받았다.

특히 지역 여건과 농업인 수요를 반영한 자체 시책 지원 분야에서 높은 가점을 얻어 기초자치단체 부문 대상을 차지했다.

장신상 횡성군수는 "그동안 농가별 맞춤형 농자재 지원사업을 적극 펼쳐 농가 경영비 절감과 친환경농업 활성화 성과를 인정받았다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 새로운 농업 정책을 발굴해 농업인이 행복한 지역을 만들겠다"고 말했다.