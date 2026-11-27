횡성군(군수 장신상)이 26일부터 27일까지 웰리힐리파크 본관 3층 그랜드볼룸에서 제9회 강원외식인 한마음 전진대회를 열었다.

이번 대회는 고물가·고금리와 소비 침체 장기화로 어려움을 겪는 도내 영세 외식업인의 결속을 다지고 강원 관광의 핵심인 먹거리 경쟁력을 높이기 위해 마련했다.

▲제9회 강원외식인 한마음 전진대회. ⓒ횡성군

행사에는 횡성군 보건위생과를 비롯한 도내 18개 시·군 식품위생 종사자와 강원외식업 도·시군 지부 임직원, 회원업소 관계자 등 200여 명이 참석했다.

▲제9회 강원외식인 한마음 전진대회. ⓒ횡성군

참가자들은 이틀 동안 외식 경영전략·마케팅·친절 서비스 역량 강화 특강을 듣고 우수 사례 발표와 발전 방안 토론을 진행했다.

▲제9회 강원외식인 한마음 전진대회. ⓒ횡성군

남은 음식 제로 운동과 음식문화 개선 사업 평가, 우수 외식업주·종사자 시상도 이어졌다.

▲제9회 강원외식인 한마음 전진대회. ⓒ횡성군

김영대 횡성군보건소장은 "이번 대회가 도내 외식업인들의 소통과 화합을 다지고 청정 강원의 먹거리 경쟁력을 높이는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "횡성에서도 건전한 음식문화 정착과 경영주 역량 강화를 통해 강원 관광의 핵심 자산인 외식 환경이 더 발전하도록 노력하겠다"고 말했다.