강원특별자치도가 26일부터 27일까지 이틀간 고성군 일원에서 강원특별자치도 및 18개 시·군 지방세 불복업무 담당자 27명이 참석하는 2026년 지방세 불복업무 담당자 워크숍을 열었다.

이번 워크숍은 최근 부동산 정책 변화, 인구감소지역·출산장려 감면, 다주택자 중과세 등 지방세 관계 법령 개정에 따라 과세 쟁점이 다변화하고 불복 사건이 늘면서 일선 담당자의 실무 대응 역량을 높이기 위해 마련했다.

▲2026년 지방세 불복업무 담당자 워크숍. ⓒ강원특별자치도

실제로 도세 관련 행정소송은 최근 3년간 연평균 2건에서 2025년 8건으로 4배 급증했고 심판청구도 최근 3년간 연평균 24건 발생했다.

참석자들은 이틀 동안 2027년 지방세 관계 법령 개정안과 지방세 구제제도 운영 방향을 살펴봤다.

지방세 전문 변호사를 초빙해 소송 실무 교육과 최신 주요 판례 분석도 진행했다.

이어 쟁점 사건에 대한 한국지방세연구원 법률자문 지원 활용 방안을 안내하고 시·군별 주요 불복 사건 현황 발표와 대응 논리 심층 토의를 벌였다.

유사 불복 사례 공유를 통한 강원특별자치도와 시·군의 공동 대응 체계 구축 방안도 논의했다.

강원특별자치도는 이번 교육을 통해 담당 공무원들의 법률적 이해도를 높이고 시·군 간 유사 사례와 대응 논리를 공유해 도내 과세행정의 전문성과 일관성을 끌어올리기로 했다.

아울러 과세처분의 적법성을 엄격히 검증해 납세자의 정당한 권리가 침해되지 않도록 지방세 구제제도를 내실 있게 운영하기로 했다.

심원섭 강원특별자치도 세정과장은 "지방세 법령과 과세 쟁점이 날로 복잡해지면서 불복업무 담당자의 전문성이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "이번 워크숍을 계기로 강원특별자치도와 시·군이 긴밀히 협력해 공정하고 합리적인 지방세정을 펼치고 도민에게 신뢰받는 세무행정을 구현하겠다"고 말했다.