태백시의회(의장 고재창)가 27일 열린 제299회 제2차 정례회 제6차 행정사무감사특별위원회(위원장 남궁증)에서 태백시문화재단과 문화관광과·탄소중립과·환경과·공간정보과 등 5개 부서의 소관 업무를 점검했다.

이석형 의원은 태백산 겨울 등산객이 눈축제 방문객에 포함되는 점을 지적하며 방문객 산정 방식을 개선해 축제가 지역 상권 매출과 숙박객 증가로 이어졌는지 확인해 달라고 요구했다.

▲제299회 제2차 정례회 제6차 행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

향후 눈축제를 성공적으로 열기 위한 진행 방식과 대안도 마련해 보고하라고 주문했다.

정연태 의원은 각종 축제 계약에 사후 원가 검토 조건을 반영하고 태백산 눈축제 세부 예산 내역과 영수증 콘서트 정산자료를 제출하라고 요구했다.

인력 확충과 사업 확대 검토는 경영평가에서 반복적으로 지적된 사항을 먼저 개선한 뒤 추진해야 한다고 강조했다.

홍지영 의원은 지역 예술인이 강원특별자치도 내 다른 지역과 수도권에서도 작품을 전시하도록 지원 범위를 넓히고 태백제 등 지역 행사에 지역 명인과 관내 업체 참여 기회를 늘려 달라고 요청했다.

재단 비상임 이사장 보수 지급의 근거와 기준도 다시 확인해 보고하라고 했다.

박영식 의원은 영수증 콘서트와 관련해 당초 태백시 예산 2억 원 이내에서 지역 업체도 행사를 진행할 수 있다는 견적을 제시했는데 업체 선정 경위를 따졌다.

축제·행사의 견적 검토와 계약 과정을 투명하게 운영하고 재단 여건에 맞는 다양한 프로그램을 개발하라고 당부했다.

이경옥 의원은 재단의 높은 이직률과 업무 부담을 짚으며 전문 인력이 오래 일할 여건을 갖춘 뒤 축제 이관을 논의해야 한다고 강조했다.

지역 문화예술인을 키우는 프로그램을 점검하고 지역 예술인과 주민이 행사에 참여하도록 해 달라고 요청했다.

남궁증 위원장은 2024년부터 2026년까지 재단이 관외 업체와 맺은 수의계약 현황을 행정사무감사 종료 전까지 내라고 요구했다.

태백시 소속 5급 공무원을 재단에 파견하는 방안도 검토하라고 했다.