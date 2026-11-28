세계국가인권기구연합(GANHRI, 이하 간리) 승인소위원회가 국가인권기구를 대상으로 5년마다 실시하는 등급 심사에서 한국 국가인권위원회의 A 등급을 유지했다.

인권위는 27일 보도자료를 내고 간리 승인소위가 인권위의 A 등급을 재승인하고 인권위의 효과성과 독립성을 강화하기 위한 권고를 내렸다고 밝혔다.

먼저 간리는 인권위에 '차별금지법 제정을 위해 지속적으로 노력하라'고 권고했다. 국제인권기준에 부합하며 이를 증진하는 방식으로 성소수자·이주민·여성 등에 대한 구조적 인권 침해에 효율적이고 시의적절하게 대응하라고도 했다.

간리는 또 인권위원의 선출 및 임명과 관련해 단일하고 독립적인 선출 절차를 법 등에 명시할 것을 지속적으로 촉구하라고 인권위에 권고했다.

인권위 청사를 세종시로 이전하는 정부 기조에 대해서는 사실상 반대 의견을 냈다.

간리는 "국가인권기구가 원활한 활동 수행에 적합한 기반 시설을 갖춰야 한다"며 "특정 상황에서는 독립성과 접근성을 증진하기 위해 다른 정부기관과 동일한 장소에 청사를 두지 않는 게 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "인권위가 국가 당국과 지속적으로 협의하고 일반 국민의 접근성을 계속 보장하기 위한 비상대응계획을 마련하라"고 권장했다.

간리 승인소위의 권고는 추후 간리 집행이사회의 승인 절차를 거쳐 확정될 예정이다.

인권위는 "간리 승인소위원회의 권고사항들을 성실히 이행하겠다"고 했다.