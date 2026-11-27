국민의힘 장동혁 대표가 한동훈 의원 제명 등 당 소속 정치인에 대한 징계 국면에서 윤리위 내 특정 인사와 비선 소통을 해왔다는 이른바 '조작 징계' 폭로의 파장이 점차 거세지고 있다. 26일 당 지도부 회의석상에서도 공개 파열음이 나온 데 이어 27일에도 중진·소장파 할 것 없이 당 내 곳곳에서 우려가 이어졌지만, 장 대표는 문제가 없다는 입장을 고수하고 있다.

국민의힘 우재준 최고위원은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 "지금까지 나오고 있는 정황들을 보면, 윤리위가 사실상 형해화돼 있고 그 뒤에서 사실상 당 대표가 정치적으로, 거의 다 본인의 사적인 생각으로 다 개입했다는 정황이 나왔다"며 "결코 가벼운 사안이라고 생각하지 않는다"고 문제제기를 이어갔다.

우 최고위원은 전날 당 최고위원회의 공개회의에서 "장 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고, 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안"이라고 정면으로 문제를 제기했고, 이에 장 대표와 당권파는 사실상 우 최고위원에게 탈당하라는 말까지 하며 강한 불쾌감을 표한 것으로 전해졌다. (☞관련 기사 : 국힘 최고위서 터진 '조작징계' 폭탄…장동혁 "탈당·창당이란 좋은 제도 있다")

우 최고위원은 "(장 대표가) 사과도 해야 하고, 잘못된 조치에 대해 지금이라도 바로잡는 후속조치가 있어야 한다고 생각했기에 어제 최고위에서 공개적으로 말한 것"이라고 배경을 설명했다.

전날 최고위 석상에서는 당권파 최고위원들이 우 최고위원을 집중 비난했으나, 이후 최고위 내에서도 우 최고위원에 대해 동조하는 목소리가 나오기도 했다.

양향자 최고위원은 전날 오후 SNS에 쓴 글에서 "당내 징계는 독립적이고 투명하게 이뤄져야 한다"며 "이미 제기된 의혹이 남김없이 해소될 수 있도록 당은 관련 진상을 책임 있게 밝혀야 한다", "드러난 의혹은 윽박지른다고 사라지지 않는다"고 우 최고위원과 비슷한 입장을 밝혔다.

양 최고위원은 "오늘 최고위에서 우 최고위원이 제기한 문제는 윤리위 운영과 당내 징계시스템의 독립성·투명성에 관한 것이었다"며 "이를 두고 '당 흔들기'나 '정치 공작', 심지어 '연탄가스' 운운하는 것은 과도할 뿐만 아니라 사안의 본질을 흐리는 일"이라고 우 최고위원에 대한 당권파의 공격을 가로막고 나서기도 했다.

당내 중진들로부터도 계속 우려가 이어지고 있다. 이 사안과 관련한 진상조사를 요구해온 5선 중진 윤상현 의원은 이날 페이스북 글에서, 장 대표의 '탈당' 언급에 대해 "탈당·창당을 말하기 전에 당 밖의 민심부터 돌아봐야 한다"고 정면으로 꼬집었다.

윤 의원은 "최고위원은 전당대회에서 당원과 국민이 뽑은 선출직 지도부다. 징계 개입 의혹에 대한 소명과 사과를 요구했다면 충분히 설명하고 설득하는 것이 당 대표의 책무"라며 "의견이 다른 동료를 설득하지 못하면서 어떻게 당 밖의 국민을 설득할 수 있겠느냐"고 꼬집었다.

국회 국방위원장을 지낸 4선 한기호 의원은 전날 의원총회 소집이 공고된 데 대해 "의원총회를 굳이 해야 하느냐"며 "의원총회에서 추태를 부리면 국민의 웃음거리가 될 것이 뻔하다. 사전에 정리되는 것이 정통 보수정당의 의연한 모습일 것"이라고 지도부에 거취 표명까지 요구했다.

한 의원은 "모든 최고위원이 사임하면 일거에 정리된다"며 "주말에 고민들을 많이 해서 자신들의 거취를 결정해 주기를 소망한다"고 촉구했다. 그는 "지금의 상황을 더 끌고 간다면 최고위원을 좀더 할 수는 있지만, 정치생명이 끝나고 아예 매장될 것"이라고 경고하며 "이 지경이 되도록 상황 파악을 못 했다는 것을 국민과 당원들께 사과하고 최고위원을 사임하면 자동적으로 당대표도 끝나게 된다"고 했다.

앞서 국민의힘 원내지도부는 전날 재적의원 10분의 1 이상 요구에 따라 다음달 2일 의원총회를 소집했다. 예산안 처리 법정시한임에도, 의총 안건은 '당내 현안'으로 고지됐다.

올해 36세로 소장파에 속하지만 2025년 대선 패배 후 당 비대위원장을 지내기도 한 김용태 의원도 이날 KBS 라디오 인터뷰에서 "의총을 통해 잘 정리가 되면 좋겠지만 (오히려) 더 많은 갈등이 야기되지 않을까"라고 우려를 전했다.

김 의원은 "저희가 장 대표한테 의문점을 갖는 것은, 과거에 징계가 있을 때 장 대표는 윤리위는 별도 독립된 기구고 당 지도부와 전혀 관계가 없는 듯한 입장을 많이 발표하셨는데 최근 폭로된 내용을 보면 완전히 정반대"라며 "대표께서 거짓된 행동을 하셨다고 추측되니까 왜 그런 행동들을 했는지 의원·당원·국민들께 설명할 필요가 있다"고 했다.

김 의원은 또 "지방선거 패배가 있고 나서 당내에서 당 지도부를 향해서 사퇴해야 된다는 요구가 여러 차례 있었음에도 지도부가 이례적으로 사퇴하지 않고 버텨왔던 것이지 않느냐"며 "상식적·정상적 정치 메커니즘이 작동한다면 이번 사태뿐만 아니라 과거에 이미 당 지도부가 새롭게 바뀌었어야 된다"고 하기도 했다.

▲국민의힘 장동혁 대표가 지난 22일 국회 의원회관에서 열린 제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식에서 우재준 청년 최고위원의 인사말을 듣고 있다. ⓒ연합뉴스

장 대표 등 당권파는 이같은 당내 문제제기를 일축하고 있다. 장 대표는 이날 <뉴데일리> 유튜브 방송에 출연해 "국민의힘 의원들이 무소속 의원을 위해 (조작징계 의혹을) 당내 문제로 끌고와서 논란을 키우는 것은 전혀 도움이 되지 않는다"고 친한계를 겨냥했다.

그러면서 "의원총회가 열린다 해도 의총에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다"고 의총 불참 방침을 시사했다.

장 대표는 '조작 징계' 의혹에 대해 "의도가 불순하기 짝이 없다"며 "의혹을 제기하는 소수 외에는 이 문제에 동의하는 윤리위원이 아무도 없다"고 일축했다.

그는 또 "징계가 잘못됐다면 징계 무효 소송이라는 재판을 통해서 해결하면 된다"며 "한동훈 의원이 이걸 갖고 법적인 소송으로 간다면 제가 직접 나서서 변론하겠다"고 응수했다. 그는 "만약 법원 가처분 인용 결정이 나면 이의신청·즉시항고를 통해 계속 다퉈갈 생각이고, 본안소송에서도 다툴 것이며, 본안소송에서 어떤 결정이 난다 해도 다시 징계할 수 있다"고 강경한 입장을 보였다.

장 대표는 이날 국회 세미나에 참석한 자리에서는 "지금 우리가 할 수 있는 것은 국민을 깨워서 이재명을 탄핵시키는 것"이라고 하는 등 대여 강경 주장을 이어갔다.