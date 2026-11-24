김민석 더불어민주당 대표가 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송심을 놓고 "대법 스스로가 이 (사건의) 성격을 명료하게 내란으로 규정하는 것을 끝까지 피하려 했던 자세가 반영되어 있는 것이 아닌가"라고 주장하며 재차 대법원을 비판했다.

김 대표는 24일 오전 당 유튜브방송 '민티07'에 출연해 "이번 판결은 국민들에게 법의 이름으로 일종의 잘못된 윤리 규범을 제시하는 데까지 나아갔기 때문에 그 판결을 짚는 것이 정말 중요하다"며 이같이 말했다.

김 대표는 먼저 "법률 전문가들 사이에서도 '과연 이 판결이 국무회의 부분만 무죄로 하고 나머지는 명료하게 유죄로 한 것인가' 하는 것에 대해, 판결문의 구조 등을 통해서 '좀 불명료하다'라는 의문이 계속 제기된다"고 했다.

이어 김 대표는 "(이번 판결에는) 대법원 스스로가 이 (사건의) 성격을 명료하게 내란으로 규정하는 것을 끝까지 피하려 했던 그런 자세가 반영되어 있는 것이 아닌가 하는 생각도 든다"고 했다. 대법원의 의도가 '내란 부인'일 수 있다고 재차 주장한 것.

김 대표는 전날 최고위원회에서도 이번 판결을 겨냥 "'비상계엄이 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다'고 판시하였지만, 명료하게 내란으로 정리하진 않았다"며 "(비상계엄이) 내란행위인지 명료하게 정리해야 한다"고 주장한 바 있다.

김 대표는 "(대법원이 이번 판결에서) 과연 내란 규정을 명확하게 한 것이냐. 그리고 (유죄 부분인) 나머지 두 가지에 대해서는 명확하게 유죄라고 한 것이냐. 그것이 아니라면, 그러면 원심에다가 어떤 주문을 한 것이냐"라며 "이부분에 대해 (대법원이) 명확하게 밝히라고 한 것"이라고 거듭 압박했다.

조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고 '개별 재판 결과에 불복해 탄핵을 추진하는 것처럼 보일 수 있다'는 지적이 당내에서도 분출하자, 김 대표가 탄핵 추진과 별개로 판결에 대한 내용적 비판에 집중해 이 같은 여론에 우회 대응하는 모양새다.

김 대표는 "이번 판결을 (조희대 대법원장) 탄핵 사유에 넣느냐 안 넣느냐, 그것이 법리적으로 적절하냐 아니냐 하는 쟁점은 남아 있지만, 그것을 떠나서 이번 판결 자체를 짚어내는 것은 매우 중요하고 또 이번 판결은 굉장히 잘못된 것"이라고 강조했다.

민주당은 이날 김 대표가 참석한 가운데 국회에서 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가'라는 주제로 긴급 토론회를 열고 대법원에 대한 비판 여론을 모으려 시도했다. 김 대표는 토론회 인사말에서 "당은 이번 대법원 판결이 어떤 점에서 잘못인가 하는 것을 조목조목 짚어가면서, 동시에 조 대법원장에 대한 탄핵 사유는 별도로 정리해 나갈 것"이라고 했다.

한편 취임 100일을 맞은 김 대표는 민주당의 김민석 체제 100일에 대해 "어쨌든 이제는 '엇박자' 이런 얘기 없이 당청관계가 안정되고 여러 일들을 풀어갈 기초가 잡혔다는 점이 있다"고 자평했다. 김 대표는 전당대회 당시 전임 정청래 전 대표의 '당청 엇박자'를 집중 공격한 바 있다.

김 대표는 "당청관계는 비교적 이제 안정됐고, 어떤 부분에 대해서 좀 개선이 필요하다 하면 그것도 큰 갈등 없이 다양한 방식으로 제기해서 쭉 정리해 가고 있다"며 "언론에 난 것보다도 안 난 성과들이 더 있는 것 같다"고 강조했다.

김 대표는 최근 '신천지 내홍' 등 당내 계파 갈등 상황에 대해선 "풀어가고 정리해야 되는 부분이 있다", "제가 초반에 조금 약간 실수한 부분도 있다"고 말해 눈길을 끌었다. 다만 김 대표는 그에 대한 구체적인 언급은 피한 채 "나아질 것이라고 기대하고 있다"고만 했다.