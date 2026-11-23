김민석 더불어민주당 대표가 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원 전원합의체의 '일부 무죄' 취지 파기환송을 놓고 "원심에게 무죄를 주문한 것 아니냐는 해석도 있다", "전부 무죄를 주려다가 급선회한 것 아닌가"라는 등 조희대 대법원장을 겨냥해 공세를 폈다.

김 대표는 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회 모두발언에서 "조희대 대법원장의 헌법과 법률 위반에 의한 탄핵사유는 차고도 넘친다"며 "이미 누적된 탄핵사유를 잘 정리해서 탄핵소추 추진단을 중심으로 당내외 의견을 모아 탄핵안을 준비하고 발의하고 처리해 갈 것"이라고 말했다.

김 대표는 이어 "이번 한덕수 판결에 대한 국민적 비판 또한 매우 광범위하다"며 "그 비판을 하나로 모아가겠다"고도 했다. 탄핵 추진과는 별개로 대법원 판결에도 대응하겠다는 취지로, '개별 재판 결과를 가지고 탄핵을 추진해선 안 된다'는 당내외 여론을 의식한 모양새다.

앞서 민주당은 대법원 전원합의체가 한 전 총리 내란 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송하자 즉시 '조희대 탄핵' 추진을 결정했지만, 이후 구성된 당내 탄핵소추추진단은 개별 재판 결과인 해당 판결 내용을 '탄핵 사유'에 포함시키지 않았다.

다만 김 대표는 이날 발언을 통해 대법원 판결의 내용을 조목조목 비판했다. 그는 우선 "(한 전 총리의) 계엄 선포 전의 행위를 무죄로 하고, (이를) 행위규범이라 제시한 부분은 두고두고 비판받을 것"이라고 지적했다.

이어 김 대표는 "(대법원은) 계엄 선포 후에 국무위원들에게 서명을 종용한 부분, 주요기관 봉쇄 계획 및 언론사 단전단수 부분에 대해서 '피고인에게 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 하면서도, 명료하게 유죄로 규정하진 않았다"며 "(유죄 규정을) 명료하게 하는 것이 필요하다"고 했다.

그는 그러면서 "만약 유죄로 명료하게 인정한 것이 아니라면, 판시에서 '피고인의 각 범죄 사실의 국헌문란 목적을 분명히 규정하고 피고인의 내란주요임무종사 성립 여부도 이에 맞춰 판단하라'라고 한 것이 원심에게 무죄를 주문한 것 아니냐라는 일각의 해석조차 있다"고 의혹을 제기했다.

대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 판결 자체가 원심에 '전부 무죄' 판결을 압박하는 의도라는 주장이다. 김 대표는 "(대법원이) 한덕수에게 '전부 무죄'를 선고하려다가, 여론의 악화와 국민 저항을 고려하여 '일부 무죄'로 급선회한 것이 아니냐는 해석과 비판이 있는 상황"이라고도 했다.

김 대표는 대법원이 판결에서 12.3 비상계엄 사태의 위헌·위법성을 인정한 데 대해서도 "'비상계엄이 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다'고 판시하였지만, 명료하게 내란으로 정리하진 않았다"며 "(비상계엄이) 내란행위인지 명료하게 정리해야 한다"고 했다.

김 대표는 "(판결에서) 통상과 달리 해석의 여지를 두거나 혼선을 빚고 있는 이런 몇 가지 부분에 대해 대법원이 명료하게 해줄 것을 다시 요구한다"고 촉구했다.

민주당의 탄핵 추진 움직임을 두고선 '재판 결과를 두고 대법원장을 탄핵하는 것'이라는 비판이 야권과 법관들은 물론 당내에서까지 제기되는 상황이다. 대법원 판결에 대한 내용적 대응이 탄핵 추진과 '투트랙'으로 함께 진행하는 것이, 탄핵을 둘러싼 이 같은 비판을 해소시킬지 오히려 강화시킬지 귀추가 주목된다.

민주당은 한편으론 조 대법원장에게 제기한 기존 탄핵사유의 당위를 재차 강조하고 나섰다. 한병도 원내대표는 이날 회의에서 "내란청산이 지연되면서 조 대법원장은 국민의 인내심을 시험해왔다"며 "조 대법원장 탄핵에는 내란청산이란 역사적 소명이 담겨 있다"고 했다.

한 원내대표는 "윤석열 비상계엄 선포 직후 조희대 대법원은 입장 표명을 미루고 심야 간부회의를 개최하며 계엄에 동조하려 했다는 의혹을 자초한 바 있다", "지금도 대법관 공백 방치와 재제청 거부로 국민 피해를 겉잡을 수 없이 키우고 있다", "국정감사 선서 거부로 인한 국회증언감정법 위반 의혹으로 사법부 신뢰를 실추시키기도 했다"라고 비난했다.

한 원내대표는 또 한덕수 사건 '재판지연' 문제와 이재명 대통령 사건 파기환송심 문제를 한 데 묶어 "어떻게 7만 쪽짜리 기록을 단 9일 만에 뒤집은 재판이 가능했나. 반면 특검법상 선고 기한을 준수하지 않고 내란재판은 차일피일 미루면서 사법부 수장으로서의 직무를 다 하지 못하고 있단 비판을 스스로 불러일으켰다"고 주장하기도 했다.