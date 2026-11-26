이스라엘의 가자지구 팔레스타인인 집단학살(제노사이드)로 지난 3년 동안 여성·여아 2만2000여명이 사망했다는 국제인권단체 조사가 나왔다. 이스라엘과 팔레스타인의 휴전 이후에도 살해는 계속되고 있으며, 일부 여성은 트라우마로 출산을 포기하기에 이른 것으로 나타났다.

국제앰네스티는 25일 발표한 보고서 <가자지구 여성과 여아의 삶을 무너뜨린 집단학살: 이스라엘의 집단학살이 여성에게 미친 영향>에서 이스라엘의 가자지구 침공으로 여성들이 다층적인 피해를 입고 있다고 분석했다.

앰네스티는 이번 보고서를 작성하기 위해 2023년 10월부터 올해 10월까지 가자지구 여성과 여아가 겪은 인권침해를 집중 조사했다. 또 여성과 여아, 의료진, 유엔·인권단체 관계자 등과 진행한 228건의 인터뷰와 의료기록, 위성사진, 영상자료 등을 토대로 보고서를 작성했다.

보고서를 보면 지난 10월 1일까지 약 3년 간 사망한 팔레스타인인 7만 4237명 가운데 여성과 여아는 2만 2331명으로 전체의 약 30%를 차지했다. 지난해 10월 휴전 이후에도 올해 10월 1일까지 여성과 여아 274명을 포함해 1439명이 사망했다.

2024년 이스라엘 공습에서 살아남은 15세 아이다 씨는 "사람들이 비명을 지르는 소리에 잠에서 깼는데, 내 여동생은 죽어가고 있었고, 내 옆에 있던 가족들은 모두 살해당했다"며 "정신을 차렸을 때 움직일 수 없었다. 나는 잔해 아래에 있었다"고 했다.

앰네스티는 이스라엘의 공격과 봉쇄로 의료체계가 붕괴되면서 여성의 임신과 출산, 재생산 건강권이 침해됐다고 분석했다. 가자지구 병원의 90% 이상이 파괴되거나 제한적으로 운영되고 있으며, 일부 임신부는 충분한 마취제와 의료장비 없이 제왕절개 수술을 받거나 적절한 산전·산후 진료를 받지 못하고 있었다.

2023년 10월 임신 8개월이었던 손도스 알쿠르드 씨는 이스라엘 공습으로 세 살 딸과 가족을 잃은 뒤 알시파 병원에서 응급 제왕절개 수술로 아기를 출산했다. 불과 몇 주 후 이스라엘군이 병원을 포위하고 공격하면서 손도스 알쿠르드는 신생아를 인큐베이터에 남겨둔 채 대피해야 했다. 아기는 살아남아 가자지구 밖으로 이송됐으나, 이스라엘의 이동 제한으로 모녀는 2년 넘게 떨어져 지내야 했다.

팔레스타인 여성 아자(가명) 씨는 시험관 아기 시술을 받고 쌍둥이를 임신한 후, 인근에서 공습이 발생한 뒤 복통과 출혈을 겪었다. 그는 몇 주 뒤에 출산했으나 두 아기는 출생 직후 사망했다. 그의 남은 배아가 보관되어 있던 불임 클리닉도 공습으로 파괴돼 치료를 받으려면 가자지구를 떠날 수 없었다.

앰네스티는 가자지구 여성들이 광범위한 집단학살 트라우마로 자녀를 가질 계획을 포기하게 됐다고 설명했다. 또 가자지구 내 여성과 여아에 대한 젠더 기반 폭력, 착취 및 유해한 관행의 위험이 커졌으며, 존엄성과 자신의 삶에 대한 통제권을 잃었다고 했다.

앰네스티는 한국 정부를 포함한 각국 정부에 이스라엘에 대한 모든 무기 이전의 즉각적인 중단과 가자지구 봉쇄 해제 협력, 제한 없는 인도적 지원 보장을 촉구했다. 아울러 국제법상 범죄에 연루된 이스라엘 당국자들에 대한 표적 제재와 국제형사재판소(ICC)를 통한 책임 규명에 협력할 것을 요구했다.

아녜스 칼라마르 국제앰네스티 사무총장은 "각국 정부는 가자지구 팔레스타인인에 대한 집단학살을 중단하고 여성과 여아의 권리를 보호하도록 이스라엘 정부에 압력을 가할 법적·도덕적 의무가 있다"고 강조했다.