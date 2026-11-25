더불어민주당 친명(親이재명)계 송영길 의원이 당내 '신천지 갈등'에서 피해자를 자처하고 있는 정청래 의원을 겨냥 "정 의원의 억울한 점을 (이미) 대통령께서 다독거리고, 저도 미안하다 그러고 김민석 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬다"고 꼬집었다.

송 의원은 25일 YTN 라디오 인터뷰에서, 최근 정 의원이 김 대표와 정 의원의 화해를 촉구하는 중진들을 향해 '양비론', '2차 가해' 등 표현을 써 비판하는 데 대해 묻자 "그렇게 해서 분이 풀리면 얼마든지 하시라고 그랬다", "억울한 게 많이 있을 것"이라면서도 이같이 말했다.

송 의원이 언급한 자리는 앞서 지난 8월 전당대회 직후 이재명 대통령이 당대표 본선 후보 3인(김민석·정청래·송영길)을 초청해 진행한 청와대 만찬 자리다. 당시 이 대통령이 김 대표의 '신천지 공세' 등에 대한 정 의원의 억울함을 청취하고, 김 대표 또한 사과했다는 취지다.

송 의원은 "전대가 끝나고 나서 우리 대통령께서 저하고 김민석 대표, 정청래 의원 3명 불러서 그때 한 네다섯 시간 이야기했어다. 그때 원 없이 이야기했다"며 "대통령께서 (정 의원을) 다독거리고 저도 미안하다고 그러고 김 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬다, 그 억울함을 다"라고 설명했다.

이어 송 의원은 '정 의원과 만났나' 묻는 질문엔 "저는 빠지겠다고 그랬다. 내가 더 이상 얘기 안 하겠다고 했다"며 "내가 중재하겠다는 것도 아니고 두 분이 만나봐라고 했던 것"이라고 선을 그었다.

앞서 송 의원은 당내 갈등 상황과 관련 정 의원에게 '김 대표와 만나서 풀어라'는 취지로 공개 발언을 했지만, 직후 정 의원은 '지난 시절에 했던 행동들을 돌아보라', '빠져라'라는 등 송 의원을 비판한 바 있다.

정 의원이 김 대표와의 화해를 촉구하는 박지원·우원식 등 당 원로 의원들에게도 날을 세우는 상황에 송 의원을 포함한 당 중진 의원들은 오는 26일 회동해 당내 갈등상황에 대한 논의를 진행할 예정이다.

특히 친청(親정청래)계 최민희 최고위원에 대한 윤리심판원의 징계 향방과 향후 대응 등이 중진들의 주요 논의 사항으로 점쳐진다. 송 의원은 이날 최 최고위원 징계 여부에 대해선 "최민희 징계는 모든 계파를 넘어서 (최 최고위원이) 너무 선을 넘었다는 게 중론"이라고 강조했다.

윤리심판원이 최 최고위원에게 중징계를 내릴 시 반발을 예고하고 있는친청계를 겨냥해 견제구를 날린 것으로 풀이된다. 송 의원은 "최민희의 징계를 마치 개혁파(친청계) 최고위원과 김민석 체제와의 무슨 계파 투쟁으로 몰고 가려는 시도는 우리가 아주 조심해야 된다"고 지적했다.

한편 정청래 의원은 이날 송 의원의 발언에 대해 "입조심 하라", "입싼 송영길과는 말섞고 싶지 않다", "허풍이 세고 믿지못할 사람"이라는 등 원색 비난했다.

정 의원은 이날 본인 페이스북에 쓴 글에서 이같이 말하며 "(송 의원이) 대통령과의 만남과 내용에 대해 아전인수식으로 말했다. 내가 보기에 완전 본인 편한대로 발설하고 있다. 대단히 부적절하다"고 비판했다. 송 의원이 '대통령이 억울함을 들어줬다'고 발언한 데 대해 반발한 것.

정 의원은 송 의원이 김 대표와 정 의원의 만남을 언급하는 데 대해서도 "내 문제는 내가 알아서 할테니 끼어들지 마시라"라며 "자격도 없는 사람", "사람이라면 분수를 알아야지…"라고 재차 비판했다. "송 의원은 입조심하는게 본인에게도 좋을 것이다", "입이 너무 싸다"는 등 거친 발언도 뒤따랐다.

정 의원은 "내가 전화로 경고했던 사실을 기억할 것이다. 그 내용을 공개하지는 않겠다. 조심하시라"고 경고하기도 했다.

정 의원은 중진들의 화해 요구에도 연일 비판을 이어가고 있다. 그는 전날엔 "가해자와 피해자를 양비론으로 몰고 또 합의 강요하고, 피해자에 2차 가해하는 상항이 개탄스럽다"며 "가해자 피해자 똑같이 나쁘다고 하면 이 땅에 정의는 어떻게 사나"라고 썼다.

김 대표에게도 '결자해지' 요구를 계속하고 있다. 정 의원은 전날 페이스북에 쓴 또 다른 글에선 "반분신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합을 꺼낸것도, 키운 것도, 근거 없다고 사과한 것도 모두 자업자득이고 해당행위"라며 "모든 해당행위에 공정한 잣대가 필요하다"고 했다.

정 의원은 "반분신 3자 비밀연합은 '성공한 정치공작'이니 말로 사과하면 끝인가", "급기야 '일제부역자' 운운 발언으로 정점을 찍었다. 자업자득이고 결자해지해야 한다"고 목소리를 높였다.