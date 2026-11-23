교육부가 2027학년도 대학수학능력시험에서 첨단기기를 이용해 부정행위를 저지르다 적발된 수험생 5명 전원을 고발하기로 했다.

23일 신진용 교육부 대입정책과장은 정부세종청사에서 가진 정례브리핑에서 이들 수험생 5명에 대한 처우를 결정했다며 관련 고발 절차를 이날 중 마무리할 예정이라고 밝혔다.

지난 주말 진행된 대학별 논술고사에서는 스마트기기를 활용한 부정 행위가 발견되지 않았다고 교육부는 밝혔다. 전파탐지기 확인 결과 무선 이어폰 등을 단순소지한 사례는 있었으나 이 기기들을 시험에 활용한 경우는 없었다고 교육부는 설명했다.

수시에서 합격한 학생이 수능에서 부정행위를 했을 경우 합격이 취소될 수 있느냐는 질문에 신 과장은 "스마트기기를 단순 소지했느냐, 시험에 활용했느냐 등 구체적 양태를 봐야 한다"며 "단순 소지를 수시 불합격으로 연결하는 데는 신중해야 한다는 입장"이라고 말했다.

한편 교육부는 교육부 홈페이지에서 운영 중인 '수능 부정행위 신고센터'를 기한을 정하지 않고 계속 운영할 방침이다. 신고 범위도 2027학년도뿐 아니라 이전 수능까지 넓히는 등 범위에 제한을 두지 않기로 했다.

만일 과거 수능 부정행위를 적발할 경우 당시 대입 합격자 변동 가능성에 대해 신 과장은 일단 "여러 측면을 고려해 검토할 것"이라고만 원론적으로 답했다.