국민의힘 원내대표·중앙위의장을 지낸 김성태 전 의원이 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원의 '일부 무죄 취지 파기환송심'을 놓고 "조희대 대법원장을 포함한 전원합의체에서 '12.3 비상계엄은 분명히 내란'이라고 확정한 것"이라고 말했다.

김 전 의원은 25일 SBS 라디오 인터뷰에서, 장동혁 국민의힘 대표가 최근 대법원의 한 전 총리 판결에 대해 '민주당의 내란몰이에 사법부가 철퇴를 내린 것'이라고 주장하는 데 대해 "그건 아니다"라고 지적하며 이같이 말했다.

김 전 의원은 이번 판결에 대해 "12.3 비상계엄을 분명히 내란으로 (규정한) 최초의 대법원 선고"라며 "우리가 아무리 입이 삐뚤어져도 말은 그래도 똑바로 해야 한다. (12.3 비상계엄을) 내란으로 확정을 한 것"이라고 평했다.

김 전 의원은 장 대표의 대법원 판결 평가를 두고선 앞서 추경호 전 원내대표에 대한 1심 무죄 선고를 들어 "착오가 있을 수 있겠다"고 했다. 즉 대법원 판결에 대해서는 장 대표의 '내란몰이 철퇴' 주장이 끼어들 수 없다는 취지여서 눈길을 끌었다.

김 전 의원은 "민주당은 국민의힘도 (내란에) 집권 정치세력으로서 같이 가담했다…(고 주장했다). 그런데 원내 사령탑인 추 원내대표가 1심에서 무죄를 받았기 때문에 그동안 (민주당이 국민의힘에 대해) 내란몰이한 건 아니다"라고 주장하며 "이 이야기가 (장 대표에게) 약간 혼돈된 것 같다"고 했다.

김 전 의원은 국민의힘 김태규 의원이 대법원 판결 후 '2시간짜리 내란이 어디 있는가', '내가 내란을 왜 인정해야 하나' 등 발언을 해 논란이 된 데 대해서도 "위태로운 상황"이라며 비판했다.

김 전 의원은 "국민의힘은 과거에는 큰 그릇이었다", "(그런데) 지금 제가 볼 때는 보수진영의 큰 그릇이 아니다"라며 "아주 뭐 양은냄비, 지금도 뭐 사발종지로 금이 가 있을 정도로 위태로운 상황"이라고 비판했다.

김 전 의원은 "당내에서 (김태규 의원 같이) 그런 너무 극단적인 입장을 가진 인사들이 많아지면 누가 국민의힘이 보수의 본산이라고 하나"라며 :다음 2030년 수권정당으로서, 대안정당으로서 국민들이 신뢰를 주겠나"라고 꼬집었다.

김 전 의원은 '장 대표가 내란 사과를 거부하고 있고, 그 사이 김태규·김민전 의원 등 극우성향 목소리가 당을 장악하고 있다'는 세간의 평가에 대해서도 "그렇다"고 동감을 표했다.

김 전 의원은 특히 장 대표의 장외투쟁 행보에 대해 "지금 국민의힘의 장외집회를 보면 이재명 대통령 탄핵 이야기까지도 나오잖나"라며 "사실상 현실적으로 현직 대통령을 탄핵하기는 어렵다. 안 되는 일"이라고 지적했다.

그는 그러면서 "2028년 4월 총선에서 과반일당이 돼서 모든 문제를 해결하려고 하는 정치적 사고가 필요하다"며 "지금 당내의 헤게모니 싸움이라든지, 잠재적인 대선후보들 간의 물고 뜯는 '하이에나 법칙'으로 당이 흘러가서는 안 된다"고 조언했다.