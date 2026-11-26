김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령 주재 국무회의에 참석해 '특검·탄핵 비판'을 제기하려 했던 오세훈 서울시장을 겨냥해 "거기서 갑자기 무슨 탄핵과 특검에 대한 이야기를 전하겠다고 하나"라며 "일종의 '보여주기'", "대권 준비"라고 비판했다.

김 대표는 26일 오전 당 유튜브방송 '민티07'에 출연해, 오 시장이 지난 24일 국무회의에서 여당의 조작기소 특검-대법원장 탄핵에 대한 비판 의견을 제기하려다 제지당한 후 별도 기자회견을 열고 '입틀막' 비판을 제기한 데 대해 이같이 말했다.

김 대표는 먼저 "국무회의 자리에 서울시장이 참석하는 것은 배석자로서 참석하는 것"이라며 "또 국무회의는 그날 그날 다루는 주제가 있다", "배석자는 당시 다루는 주제에 관련해서 발언권을 얻어서 발언을 하는 것"이라고 지적했다. 김 대표는 이재명 정부 초대 국무총리를 지냈다.

앞서 오 시장은 지난 24일 국무회의에 배석자로 참석, 회의 말미에 발언을 신청한 후 '민주당의 조작기소 특검 및 조희대 대법원장 탄핵 등에 대한 민심을 전달하겠다'고 했지만 이 대통령은 발언 기회를 주지 않고 회의를 종료했다.

이에 오 시장은 당일 서울시청에서 별도의 기자회견을 열고 '발언기회를 얻지 못했다'며 이 대통령을 비판했고, 여당에선 "(국무회의 발언과 관련해) 차관회의 등을 통해 모든 안건은 사전에 조율한다"(박홍근 기획예산처 장관)는 등의 반박이 나왔다.

김 대표는 오 시장이 '이 대통령이 반대 민심을 듣지 않으려 한다'는 취지로 비판한 데 대해서도 "대통령께서 다양한 언론이나 심지어 SNS까지 안 보시는 분도 아니고, 여러 반대 의견들에 대해서는 충분히 접할 기회가 있으시다"고 했다.

역시 오 시장이 피력한 '반대 의견 전달'이 서울시장의 국무회의 배석으로 이뤄질 필요가 없다는 취지의 주장이다. 김 대표는 "서울시정과 민생에 대한 민심을 전하거나, 생산적인 건의를 하는 것이 서울시장의 본분과 역할에 맞지 않는가"라고 꼬집었다.

김 대표는 "거기서 갑자기 무슨 탄핵과 특검에 대한 이야기를 전하겠다고 하는 것은 좀 생뚱맞지 않나"라며 "본인이 그런 정치적인 활동을 하려면 밖에 나가서 일반적인 기자회견을 할 수도 있고 글을 쓸 수도 있다"고 지적했다.

그는 그러면서 "(오 시장의 이번 국무회의 참석은) 그야말로 일종의 보여주기를 위한 그런 것"이라고 비판했다.

김 대표는 특히 오 시장이 지난 정치자금법 위반혐의 2심 무죄 판결 직후 정치행보의 보폭을 넓히는 것을 두고 "재판에서 낙마를 모면한 점은 있으나, 그렇다고 마치 아무 일도 없었다는 듯 국무회의 자리에서 서울시정을 정치활동, 대권준비의 징검다리로 활용하는 모습을 보이는 건 전혀 도움이 안 될 것"이라고 했다.

김 대표는 "오 시장께서 사실 지난 서울시장 선거 이전에도 계속 서울시정에 관심을 별로 갖지 않아서 시민들의 실망이 높았다"며 "그런 걸 좀 깊이 자성하셨으면 좋겠다"고도 덧붙였다.