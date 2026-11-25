국무회의에 배석한 오세훈 서울시장이 '발언권을 얻지 못했다'며 이재명 대통령을 비판하고 나선 가운데, 더불어민주당에선 박홍근 기획예산처 장관, 박주민 의원 등 기존 여권 서울시장 후보군으로 거론되던 이들이 앞장서 "국무회의에서 대권 놀음을 한다"고 비판하고 나서 눈길을 끌었다.

박 장관은 25일 새벽 본인 페이스북에 쓴 글에서 오 시장의 이번 국무회의 참석을 두고 "한동안 출석하지 않았는데 오늘은 상정된 안건 중 서울시와 관련된 게 있어서 배석한 줄 알았다", "국무회의 내내 자주 눈을 감고 가만히 계시더니, 안건을 모두 처리하신 의장(대통령)께서 폐회를 선언하려 하자 갑자기 발언을 신청했다"고 회고했다.

이어 박 장관은 "규정상 국무위원이 아닌 배석자로서 발언은 허락 받아야 할 수 있다는 것과 차관회의 등을 통해 모든 안건은 사전에 조율한다는 것을 모를 리 없는 분"이라며 "그런데도 폐회 직전에 느닷없이 발언하겠다고 해서, 그제서야 서울시 일이 아닌 다른 의도를 갖고 작심하고 국무회의에 참석했구나라고 짐작할 수 있었다"고 비판했다.

앞서 오 시장은 전날인 24일 이 대통령 주재 국무회의에 참석, 회의 말미에 발언을 신청한 후 '민주당의 조작기소 특검 및 조희대 대법원장 탄핵 등에 대한 민심을 전달하겠다'고 했다. 이 대통령이 발언을 허락하지 않고 회의를 마치자, 오 시장은 서울시청 복귀 후 별도의 기자회견을 열어 이 대통령을 비판했다.

박 장관은 "국무회의장에서 그가 보여준 돌발적이고 좀스러운 행위를 지켜보며 쓴웃음과 깊은 탄식만 나왔다"며 "서울시 행정과는 전혀 무관하고, 특히 지하철노조가 총파업을 예고한 전날인데도 5선의 서울시장은 태연히 3시간 가량을 앉아 호시탐탐 정치적 공격의 기회만 엿보고 있었다", "참으로 기가 찰 노릇"이라고 비판했다.

박 장관은 특히 "곧바로 후속 기자회견까지 벌인 것을 보면, 참석 전부터 서울시정은 안중에 없이 일찌감치 미리 치밀하게 기획한, 아주 오만하고 불순한 정치적 쇼라고 볼 수밖에 없다"며 "국무회의를 자신의 대권놀음을 위한 정쟁의 장으로 오염시키려던 것"이라고 했다.

박주민 의원도 이날 본인 페이스북에 "오세훈 시장의 오만, 참으로 가관이다"라는 제목의 글을 올리고 "선을 넘어도 한참 넘었다. 벌써 차기 대권 행보라도 시작한 것인가"라고 비판했다.

박 의원은 특히 오 시장이 회견에서 이 대통령에게 △특검 불임명 △수사인력 파견 중단 △특검법 폐지 및 대법원장 탄핵 중단 요구 등을 촉구한 데 대해 "국회가 의결하고 공포한 법률을 집행하지 말라면서 법치주의를 운운하고, 대통령에게 국회의 헌법상 권한 행사를 막으라면서 헌정질서를 이야기한다"고 반박했다.

그는 "자신의 정치적 주장이 곧 민심이고, 대통령도 국회도 자신의 뜻대로 움직여야 한다는 것인가"라며 "선을 넘어도 한참 넘었다", "대통령과 국회에 훈수를 둘 만큼 서울시정을 잘하고 계신가"라고 했다.

박 의원은 오 시장이 '입틀막'을 주장하고 있는 데 대해서도 "서울시장이 국무회의에 참석하는 것은 서울시민의 삶을 위해 정부와 협의하라는 것이지, 국민의힘의 대변인 노릇을 하거나 자신의 정치적 입지를 넓히라는 것이 아니다"라고 지적했다.