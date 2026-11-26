인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 논란이 이어지는 가운데, 의사시험에서도 최근 들어 만점자가 급증한 것으로 나타났다.

26일 국회 보건복지위원회 위원장 이만희 국민의힘 의원이 한국보건의료인국가시험원(국시원)으로부터 받은 자료에 따르면 2022년 응시인원 3312명 중 20명이던 의사 국가시험(의사국시) 보건의약관계법규 과목 만점자가 이듬해인 2023년에는 3240명 중 91명, 2024년에는 3140명 중 103명으로 증가했다.

2년 사이 단순 증가자로는 만점자가 5배 넘게 급증했다.

다만 2025년에는 의정갈등 여파로 응시인원이 289명에 그쳐 만점자도 5명으로 적었다. 2026년에는 1015명 중 42명이 만점을 받았다. 올해의 경우 응시인원이 평년의 3분의 1 수준이었다.

이 기간 평균점수도 올랐다. 2022년 시험의 평균점수는 15.11점이었다. 2023년에는 16.22점, 2024년에는 16.61점으로 올랐다.

의사 국시는 통상 합격률이 90%를 넘어갈 정도로 높다. 다만 고득점자는 그만큼 원하는 수련병원 선택 때 유리하다.

치과의사 시험에서도 만점자가 급증했다. 보건의약관계 법규 과목 만점자가 2022년에는 7명에 불과했으나 2026년에는 98명으로 급증했다. 같은 기간 응시자는 763명에서 791명으로 큰 차이가 없었다.

구강병리학에서도 같은 기간 만점자가 6명에서 91명으로 급증했다. 다만 2022년 만점자가 65명이던 치과재료학은 2026년 만점자가 1명으로 감소했다.

간호사 시험의 경우 보건의약관계 법규 과목 만점자가 2022년 149명에서 2026년 581명으로 늘었다. 이 기간 응시인원은 2만4149명에서 2만6225명으로 증가했다.

성인간호학의 경우 2022~2023년, 2025년에는 만점자가 없었다. 2024년 35명, 2026년 25명이 만점을 받았다.

보건의료인국가시험은 시험실당 20~25명이 응시하며 시험실마다 감독관 2인이 근무한다. 전체 감독관 수는 2022년 6172명에서 2026년 2762명으로 감소했다.

이와 관련, 국시원은 부정행위 예방환경 구축 및 시험장 칸막이, 전파탐지기 등 구매를 위해 내년에 1억4128만 원의 예산을 편성할 예정이다.

정부는 세무사 시험과 법학적성시험(LEET)에서 만점자의 부정행위 논란이 나온 후 국가자격시험 528개를 대상으로 AI 부정행위 전수조사에 나설 계획이다. 하지만 대상에 보건의료계 국가시험은 포함되지 않았다.

이만희 의원은 "보건의료인은 국민 생명과 건강을 책임지는 만큼 국가시험에서 공정성과 신뢰성이 중요하다"며 "보건의료인 국가시험도 부정행위 전수조사 대상에 포함해야 한다"고 지적했다.