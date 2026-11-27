한국갤럽 여론조사에서 올해 국내 주식 투자자 10명 중 7명이 손해를 봤다고 답했다.

27일 한국갤럽이 지난 24~26일 조사대상인 전국 성인 1000명 중 주식투자를 하고 있다는 489명에게 손익 여부를 물은 결과 69%가 '손해 봤다/손실권'이라고 답했다. '이익 봤다/수익권'이라는 응답자 비율은 20%였고 '이익도 손해도 안 봤다'고 응답한 사람은 11%였다.

한국갤럽이 지난 8월 같은 질문을 했을 때는 주식 투자자 432명 중 42%가 수익을 봤다고, 40%가 손실을 봤다고 답했다. 17%가 비손익이었다.

석 달 만에 손실을 봤다고 응답한 이들의 비중이 커졌다. 최근 코스피 하락 영향이 반영된 것으로 보인다.

이번 조사에서 전체 유권자 1000명 중 절반 이상인 51%는 국내 주식 비투자자였다. 다음으로 손실자 34%, 수익자 10%, 비손익자 5% 순이었다.

주가 하락 영향 탓인지 재테크 방법으로 주식 선호도도 낮아졌다. 올해 1월에는 유리한 재테크 방법에 관한 질문에 37%가 주식이라고 답해 22%인 부동산을 앞질렀다.

하지만 10월 조사에서는 주식이 26%로 줄어들었고 부동산이 28%, 예적금이 24%로 나타났다. 기준금리 인상에 따라 예적금 선호도가 올라간 것으로 풀이된다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 대상으로 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 10.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 한국갤럽 홈페이지에서 확인할 수 있다.