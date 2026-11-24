더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진 움직임과 관련, 이를 비판하고 있는 국민의힘에서 '친청(親정청래)계가 이재명 대통령을 궁지에 빠트리려 하는 것'이라는 등 당내 권력 투쟁에 입각한 해석이 나와 눈길을 끌었다.

김재원 국민의힘 최고위원은 23일 기독교방송(CBS) 라디오 인터뷰에서 민주당 내 조 대법원장 탄핵 추진 배경과 관련해 "'정청래 계열에서 조 대법원장 탄핵을 밀어붙임으로써 법원을 자극해서, 오히려 이 대통령을 궁지에 빠트릴 수 있다는 고도의 전략을 구사한다'고 분석하는 분들도 있다"고 말했다.

김 최고위원은 "민주당 의사결정 구조가 굉장히 왜곡되어 있기 때문에 강성 지지층을 결집시켜야 되는 목표도 당연히 있다"면서도 이같이 말했다. 앞서 '재제청 거부' 국면에서부터 조 대법원장 탄핵을 주장해온 친청계가, 이번 한덕수 전 국무총리 건 파기환송심을 계기로 강성 지지층에 강하게 소구함으로써 정국 주도권을 잡으려 한다는 해석이다.

김 최고위원은 "민주당 내에서 친청계 쪽에서는 조 대법원장 탄핵을 주장하면서 오히려 (김민석 지도부가 아닌) 그분들이 민주당의 강성 지지층의 지지를 등에 업고 있다"며 "또 그분들의 당내 세력 구조상 그 강성 지지층의 비위를 맞춰야 되는 부분도 있다"고 설명했다.

김 최고위원은 김민석 민주당 대표와 관련해선 "지금 김 대표가 '신천지·반명·분열주의자들의 3자 비밀 연합에 의해서 당이 움직인다'고 폭로를 했다가 당내에 많은 비난을 받고 있고 사과까지 한 마당"이라며 "(그런 와중에) 이 (조희대) 문제를 거론해서 끌고 나감으로써 자신의 리더십 위기를 돌파하려는 그런 목적도 있을 것"이라고 짚었다. 김 대표 역시 본인의 위기 국면을 극복하기 위해 '조희대 탄핵'을 통한 강성 지지층 결집이 필요하다는 것.

국민의힘 법사위 간사인 박형수 의원도 민주당의 탄핵 추진에 대해 "자신들의 당내 정치 때문에 이렇게 한다고 생각한다"고 분석했다. 박 의원은 이날 채널A 라디오 '정치시그널'에 출연해 "판결이 마음에 들지 않는다고 탄핵을 하면 어떤 법관이 소신껏 양심과 헌법과 법률에 따라서 재판할 수 있겠나", "이런 상식에 속하는 것을 민주당이 왜 이렇게 할까"라며 이같이 말했다.

박 의원은 특히 지난 형사소송법 개정 과정을 들어 "보완수사권 폐지할 때도 대통령조차도 보완수사권 일부는 남겨둬야 한다고 그랬다. 그런데 갑자기 왜 전면 폐지가 됐나? 민주당 전당대회 때문에 그렇다"고 짚었다.

그는 "강성 지지층들이 전당대회에서 '보완수사권 전면 폐지하지 않으면 후보들 지지하지 않겠다'고 그러니까 전면적으로 다 폐지하는 거로 돌아섰다"며 "이번에도 마찬가지다. 지금 신천지 문제라든지 최민희 의원에 대한 징계 문제라든지. 이걸 지금 돌파하기 위해서 조 대법원장 탄핵 카드를 이용하고 있는 것"이라고 주장했다.

그는 그러면서 "당내 정치 때문에 대한민국 시스템 전체를 망가뜨리는 이런 민주당의 행태를 도저히 이해할 수 없다"고 비판했다.

다만 박 의원은 민주당의 조희대 탄핵이 △이 대통령 관련 사건 재판 중지 △정부여당 주도의 대법관 제청 등을 위해서라는 야당의 논리도 동시에 제기했다. 그는 "대통령에 대해서 소추만 금지돼 있을 뿐이지, 재판 진행을 금지하는 것이 아니다"라며 "(법관이) '나는 속행하겠다'고 해서 재판 기일 잡으면 어쩔 수 없이 재판받으러 가야 한다. (탄핵은) 그걸 막기 위한 노림수"라고 했다.

이어 "조 대법원장은 이미 '나는 재제청을 하지 않는다'고 천명했다"며 "그러니까 (탄핵으로 조 대법원장의) 직무를 정지시켜 놓고, 권한대행으로 하여금 대법관을 다시 제청하도록 하는 것도 노림수 중 하나"라고 주장했다.

다만 박 의원은 실제 대법원장 권한대행이 대법관 제청을 실행할 수 있을지 여부에 대해선 "불가능하다"며 "권한대행이라는 건 현상 유지 권한에만 머물러야 하지, 적극적인 권한을 행사하는 데까지 가면 안 된다는 것이 (안철상 대법원장 대행 시절) 당시에 대법관 회의에서 나온 얘기"라고 내다봤다.

당 중진 윤상현 의원은 오히려 민주당이 '갈등 봉합'을 위해 탄핵을 활용하는 것이라고 봤다. 윤 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "친명이든 친청이든 대법원장 탄핵에는 한목소리를 내고 있다"며 "(민주당이 조희대 탄핵을) 아예 명청대전의 돌파구, 타룰구로서 이용하는 것 아닌가"라고 말했다.

윤 의원은 "상식적으로 이게 대법원장 판결을 가지고 이렇게 문제삼겠다, 탄핵하겠다, 사법부 독립을 위해서 탄핵하겠다? 이게 누가 말이 된다고 하나"라며 "그런데도 강행하는 이유는 여기에 있지 않나", "이 사람들이 결국 싸움을 외부의 싸움으로 돌리기 위한 목적 아니냐"라고 주장했다.