한병도 더불어민주당 원내대표가 12.3 비상계엄 사태 2주년을 앞두고 국민의힘을 겨냥 "2주년이 다되도록 내란에서 헤어나오지 못하고 있다"며 "제1회 국민주권의날 이전에 내란을 공식적으로 인정하고 국민 앞에 석고대죄해야 한다"고 비판했다. 조작기소 특검, 대법원장 탄핵 추진 등을 명분으로 "이재명 대통령 탄핵"까지 언급하며 대여투쟁에 나선 국민의힘에 반격한 것이다. 국민의힘은 범진보진영 내에서도 분출한 '조희대 탄핵 반대' 여론을 들어 "경실련도 내란세력인가"라고 맞받았다.

한 원내대표는 26일 오전 국회에서 열린 다정책조정회의 모두발언에서, 정부가 올해부터 12월 3일일 '국민주권의날'로 지정한 데 대해 "민주주의를 지켜낸 국민의 용기를 기리는 날"이라고 평가하며 "그런데 국민의힘은 이를 '정권의 자화자찬 굿판'이라며 깎아내리지 못해 안달이 났다"고 말해 국민의힘을 겨냥했다. 한 원내대표는 "내란을 막아낸 국민의 헌신을 기리는 일이 어떻게 정권의 자화자찬이란 말인가"라며 "당장 국민 앞에 사죄하라"고 했다.

이어 한 원내대표는 "국민의힘은 '국민주권의날을 기념하면서 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 것이 모순'이란 궤변도 쏟아냈다"며 "국민이 지켜낸 민주주의를 기념하면서 내란청산을 가로막는 대법원장의 책임을 묻는 건 모순이 아니라 상식과 정의를 바로잡는 당연한 일"이라고 했다. 한 원내대표는 "국민의힘이 이를 막는다면, 그것이야말로 국민 기만이고 우롱이다"라며 "이재명 정부와 국민은 내란을 극복하고 앞으로 나아가려 하는데 국민의힘은 2주년이 다되도록 내란에서 헤어나오지 못하고 있다"고 주장했다.

한 원내대표는 또 "심지어 내란 2주년에 (국민의힘이) 대규모 장외집회까지 검토한다는 믿을 수 없는 소리까지 들린다"며 "이러니 '한 명도 안 죽었는데 무슨 내란이냐'는 김태규 의원, '국회 해제 요구를 받아들였으니 내란이 아니'라는 김민전 의원 등 내란 망언도 끊이지 않는 것"이라고도 했다. 그는 그러면서 "국민의힘이 진정 헌정질서를 수호하는 공당이라면, 내란을 부정하고 국민의 헌신을 폄훼하는 의원들에게 엄중한 징계로 책임 물어라"라며 "제1회 국민주권의날 이전에 내란을 공식적으로 인정하고 국민 앞에 석고대죄해야 한다"고 지적했다.

한 원내대표는 당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해서도 "12.3 내란 2주년이 1주일 앞으로 다가왔지만 조 대법원장은 가담자들에 대해 단 한 건의 확정 판결도 내리지 않았다"고 '내란청산' 명분을 강조했다. 한 원내대표는 "(대법원장은) 오히려 내란의 법적 범위 축소해 사실상 내란 가담 가이드라인을 제시했고, 한덕수 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송해 제2, 제3의 한덕수를 낳을 위험한 선례를 남겼다"고 주장했다.

한 원내대표는 "단죄는커녕 핵심 가담자들의 책임만 덜어주니, '전두환 내란수괴 유죄판결에 재심을 청구하겠다'는 황당한 주장까지 나오는 것"이라며 "오죽하면 사법부 내부에서도 헌정중단 위기 속 대법원의 소극적이었던 태도를 성찰하고, 한덕수 판결에 의문을 제기하는 등 자성의 목소리가 나오고 있다"고 꼬집었다.

그는 그러면서 다시 국민의힘을 겨냥 "국민의힘은 사법부를 방패막이 삼아 내란청산을 가로막지 말라", "탄핵의 대상은 사법부 전체가 아니라 조 대법원장 한 사람"이라고 날을 세웠다. 조작기소 특검법 추진을 계기로 불거진 국민의힘의 대여투쟁이 '조희대 탄핵'으로 더 결집하는 양상을 보이자, 민주당이 국민의힘과 조 대법원장을 한 데 묶어 '내란 청산'을 주장하며 반격에 나선 모양새다.

▲더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

국민의힘은 조희대 탄핵에 대한 법조계 및 시민사회의 반발을 내세워 재반격했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회 최고위원회의 모두발언에서, 창원지법, 대한변협 등 법조계는 물론 진보성향 시민단체인 경제정의실천시민연합(경실론)도 '탄핵 반대' 성명을 낸 것을 들어 "김민석 민주당 대표는 '내란 완전 청산'을 운운하며 대법원장 탄핵을 밀어붙이고 있다"며 "그 논리대로라면 창원지법, 대한변협, 경실련도 모두 내란 세력이냐"고 꼬집었다.

정 원내대표는 민주당이 탄핵소추 사유로 내세우고 있는 대법관 재제청 거부 사태와 관련해서도 "수험생이 시험 감독관을 고려하려 하는 것이 부정행위인 것처럼, 피고인(이 대통령) 입맛에 맞는 대법관을 임명하려는 시도와 이를 위한 사법부 압박 행위 역시 재판의 중립성을 훼손하는 부정행위"라고 주장했다. 지난 24일 이 대통령이 '시험 부정행위 처벌 강화'를 천명한 것을 들어 "그렇다면 재판 부정행위는 어떻게 해야 하나"라고 비꼰 것이다.

정 원내대표는 민주당의 조작기소 특검법에 대해서도 "유리한 결론을 미리 짜두고 재판의 판을 뒤흔드는 셀프 재판 시도"라고 비판했다. 정 원내대표는 이날을 시한으로 하는 조작기소 특검 정당 후보 추천에 대해서도 "국민의힘은 추천하지 않을 것"이라며 "결론이 정해진 사기 도박판에 들어갈 이유가 없다"고 했다. 그는 특검에 대해 "탈옥 특검", "범죄 은닉을 위해 급조된 공소취소용 떳다방"이라는 등 맹비난하기도 했다.

정 원내대표는 이 대통령을 겨냥해 "대통령이 탈옥을 위해 저지른 죄악은 오히려 대통령을 감옥으로 끌고 갈 것", "탈옥 특검과 대법원장 탄핵은 결국 감옥행 급행열차가 될 것"이라고 거칠게 비난했다.